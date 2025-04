Ataques políticos a Reynosa: Carlos Peña Ortiz responde con cifras y firmeza

.- El alcalde de Reynosa acusa una campaña mediática en su contra y destaca que su gobierno es el que menos gasta en nómina en todo Tamaulipas.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 10 de abril de 2025.

Ante una nueva oleada de ataques en su contra, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, emitió un comunicado oficial en el que denuncia una campaña sistemática promovida por diputados, medios de comunicación y el Congreso del Estado, con la supuesta intención de imponer una agenda mediática que dañe su imagen y la de otros ediles.

Peña Ortiz, quien calificó los señalamientos como parte de un intento de manipulación y desinformación, subrayó que su administración ha sido responsable en el manejo del presupuesto municipal. De acuerdo con el edil, sólo el 19.43% del gasto total de Reynosa se destina a nómina, cifra que contrasta con municipios del sur, centro y frontera del estado, donde este rubro representa entre el 34% y el 40% del presupuesto.

“Dejándonos de grillas y pasando a los números, que esos no mienten”, expresó el alcalde en el comunicado, en el que detalló que Reynosa cuenta con 2,206 empleados municipales, lo que, aseguró, demuestra una estructura eficiente y racional del gobierno local.

El presidente municipal instó a los legisladores a no utilizar el Congreso como plataforma para expresar falsedades. También lamentó que, aprovechando esta coyuntura, se haya evitado la creación de un fondo de ayuda para las víctimas de un desastre natural reciente.

“Soy un presidente que da la cara, siempre estoy en las calles y les hablo de frente”, afirmó, y agregó que seguirá disponible para la ciudadanía que busca un mejor Reynosa.

Finalmente, Peña Ortiz hizo un llamado a no dejarse engañar y reiteró su compromiso con los reynosenses: “Que Dios me los bendiga y me los bendiga parejo”.

