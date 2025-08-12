Ataque armado deja herido a funcionario en Linares

.- Rubén Doria, ex secretario del Ayuntamiento y actual funcionario municipal, fue herido con arma blanca y de fuego en un ataque en Linares.

Linares, Nuevo León, 12 de agosto de 2025

La tarde de este lunes, un violento ataque armado dejó herido a Rubén Doria, ex secretario del Ayuntamiento de Linares y actual funcionario municipal. El hecho ocurrió en el estacionamiento de la tienda “La Misión”, ubicada en la colonia Calzada Modesto Galván Cantú.

De acuerdo con testigos, sujetos armados sorprendieron a la víctima y lo agredieron con arma blanca y disparos, en plena vía pública. Paramédicos de la Cruz Roja delegación Linares acudieron de inmediato y trasladaron a Doria a un hospital, donde se reporta en estado estable pero delicado.

Rubén Doria ocupó el cargo de Secretario del Ayuntamiento hace cuatro administraciones. En ese periodo, habría sido víctima de privación ilegal de la libertad, situación que lo llevó a retirarse temporalmente de la vida política.

El ataque desató un fuerte despliegue de corporaciones policiacas y de investigación. Elementos ministeriales realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

