Aseguran en Guerrero más de 11 toneladas de químicos para dr0g4s

Operativo federal en Zirándaro localiza centro de almacenamiento de precursores; inmueble queda asegurado

AgenciaTamNoticias

Zirándaro, Gro., 09 de agosto de 2025.

Autoridades federales aseguraron más de 11 toneladas de sustancias químicas presuntamente destinadas a la elaboración de dr0ga$ sintéticas en un operativo realizado en la comunidad de Carachurio, municipio de Zirándaro, Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron una orden de cateo en un inmueble identificado como centro de almacenamiento de precursores químicos.

Durante la inspección, los agentes localizaron 2,688 kilos de sosa cáustica, 1,575 kilos de una sustancia cristalina no identificada y 7,400 litros de un líquido presuntamente utilizado en procesos de síntesis ilícita. Todo el material fue decomisado y puesto a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de las carpetas de investigación.

El lugar fue asegurado con sellos oficiales y permanece bajo resguardo policial, mientras peritos especializados realizan el análisis de los compuestos para determinar su composición exacta y posible uso.

El Gabinete de Seguridad federal reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia nacional contra la producción y comercialización de sustancias prohibidas, cuyo objetivo es impedir que lleguen a zonas urbanas y afecten a la población, especialmente a jóvenes.

