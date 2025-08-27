Área verde cede paso a iglesia: Congreso aprueba permuta en Tampico

.- Congreso de Tamaulipas aprueba por unanimidad el intercambio de predios; vecinos pierden área de recreación, pero municipio recibirá pago millonario

AgenciaTamNoticias / Alfredo Peña

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 26 de agosto de 2025.

El Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad la permuta de terrenos a favor de la asociación religiosa “Pan de Vida”, una medida impulsada por el Ayuntamiento de Tampico para resolver un conflicto vecinal que llevaba meses sin solución.

La decisión, tomada en sesión extraordinaria, involucró a diputados de Morena, Partido Verde Ecologista y del Trabajo (PT), quienes avalaron el intercambio de un lote municipal de 7 mil 384 metros cuadrados en la colonia Colinas de San Gerardo, valuado en 34 millones de pesos, por el terreno en disputa en la colonia Villahermosa, donde la iglesia intentó construir un templo.

El conflicto surgió cuando la congregación ingresó al predio comunitario de la colonia Villahermosa con la intención de levantar su iglesia, pese a que por años el espacio fue utilizado por los vecinos como área de esparcimiento y deportes. La agrupación aseguró ser propietaria, pero hasta la fecha no ha presentado pruebas que lo acrediten.

Ante las protestas vecinales, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, intervino ofreciendo a la asociación religiosa un predio alterno de mayor valor, ubicado en avenida Los Hidros, esquina con Camino Viejo a Tancol. Esta propuesta fue aprobada por el cabildo el 11 de abril y posteriormente ratificada por los legisladores estatales.

Como el terreno municipal otorgado supera en valor al de Villahermosa —34 millones de pesos contra 31 millones 751 mil— la iglesia “Pan de Vida” deberá cubrir la diferencia de 3 millones 174 mil pesos al Ayuntamiento.

Con esta resolución, el municipio cierra un conflicto que enfrentó a vecinos con la agrupación religiosa, aunque persiste la inconformidad ciudadana por la pérdida de un espacio de recreación comunitaria.

#AlfredoPeña #MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #Tampico #CongresoDeTamaulipas #PanDeVida #MónicaVillarrealAnaya