Aprobó Cabildo fecha y recinto para Primer Informe de Gobierno del Alcalde Carlos Peña Ortiz

El Alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, presidió este jueves 14 de agosto la XLIV, Cuadragésima Cuarta Sesión de Cabildo, en la que fueron presentados los detalles para la presentación de su Primer Informe de Gobierno de la administración pública municipal 2024-2027.

Por voto unánime la propuesta fue aprobada para que el día 11 de septiembre a las 11:00 horas se lleve a cabo la Sesión Solemne para la presentación del documento y la comparecencia del Presidente Municipal en el salón La Cantera, sede oficial.