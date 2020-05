APROBACIÓN DE FUERZAS ARMADAS EN APOYO A SEGURIDAD FUE HACE 6 MESES

El 21 de febrero del 2019 se realizó el dictámen de las comisiones unidas y de estudios legislativos, segunda, en relación a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, en donde se votó con la participación de todas las fracciones parlamentarias obteniéndose 127 votos a favor , 0 en contra y 0 abstenciones, indicó el legislador federal por Tamaulipas Armando Zertuche Zuani.

El decreto formalizado, servirá para dar a las fuerzas armadas atribuciones de apoyo en materia de seguridad, se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia, como ha sido el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien personalmente esta al pendiente de que no se cometan abusos, masacres o violaciones en los detenidos, como ocurría anteriormente enfatizò Zertuche Zuani.

Y reiteró, esto no es nuevo pues el tema se trató y aprobó en las cámaras con la finalidad de pacificar al país con la inteligencia de las fuerzas armadas y en apoyo como se ha dado en los últimos años a la seguridad en las entidades federativas y como Secretario en la Comisión de Defensa Nacional, he sido vigilante de la actuación de los militares conociendo la necesidad de brindar a los Tamaulipecos un estado de derecho y seguro ante los casos de inseguridad que se viven en las ciudades fronterizas, mientras se complementan las necesidades de la Guardia Nacional, pues el decreto prescribe el 27 de marzo del 2024, dejando en claro que no se militariza el país.