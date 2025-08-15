Apoyan cadena comercial y Gobierno de Carlos Peña Ortiz recuperación de pacientes del CRI

La Brigada Médica Integral, Unidos por tu Salud, fue presidida por el Alcalde Carlos Peña Ortiz, junto con Víctor Hugo Oropeza Martínez, Gerente de la cadena comercial Oxxo y la Presidenta del Voluntariado DIF-Reynosa, Alejandra Yelitza Garza.

“Nuestros padrinos del día de hoy son de lujo, se encuentran a la vuelta de la esquina de todos nosotros pero que el día de hoy están haciendo mucho más, están ayudando a la gente y a los grupos más vulnerables. No nos queda decir mucho después del testimonio de Yadira, sabemos el gran impacto que están teniendo en muchas familias de Reynosa y eso se los agradecemos”, dijo el Alcalde al reconocer el valioso donativo de Oxxo.

Un mensaje de agradecimiento también fue dirigido por Alejandra Yelitza Garza, Presidenta del Voluntariado DIF-Reynosa, reconociendo la gran voluntad del corporativo, al que la beneficiaria Yadira Hernández Santillán reconoció, en presencia de Gabriela Rosas Blanco, Directora del DIF; Carlos Garmendia Pacheco, Director del CRI; María Anselma Herrera Rodríguez, integrante del Cabildo, Síndicos, Regidores, funcionarios municipales y beneficiarios.

APOYOS ENTREGADOS:

Escala de evaluación TDAH para niños y adolescentes. PD-0206 PLI prueba de lenguaje. BANETA Batería neuropsicológica de evaluación de trastorno de aprendizaje. Prueba DP-3 Permite evaluar de forma rápida las cinco principales áreas del desarrollo infantil y ofrece un índice global de desarrollo del niño. WABC-5 Prueba de conceptos básicos WIIG. Caminadora Eléctrica 2.0 HP, Caminadora eléctrica portátil 4 niveles de inclinación, 12 modos automáticos, incluye bocinas y pantalla, velocidad de 1 a 14 km/h, capacidad de soporte 110 kg altura aprox. 110 Cm. Escaleras de madera para entrenamiento de marcha rehab grado médico. Bipedestador infantil con abducción independiente de cadera grado médico. Ottobock kidwalk Andador para entrenamiento de marcha para niño con discapacidad grave. Andador de rehabilitación infantil ligero. Compreseros Hydrocollator de acero inoxidable de acero utilizan compresas de calor húmedo HotPac. COMPRESERO FRIO Gran capacidad y enfriamiento para compresas de crioterapia. Intelect® Advanced Stim Unidad para electroterapia. Soporte ELECTRICO parcial de peso Litegait® 100MX para pacientes pediátricos que proporciona una postura equilibrada, fuerte y resi. Trampolín 3 pies. CIRCUITO DE ESTIMULACIÓN Circuito para entrenamiento de marcha y gateo. VESTIBULADOR/ADITAMIENTOS-Platillo vestibular. Biorbitador Aditamentospara vestibulador. Patín para arrastre TRIPPER- Equipo de entrenamiento sensorial para el vestíbulo de los niños, tabla de equilibrio. Banda Sin fin Caminadora Electrica Portátil – Walking Pad Compacta con Pantalla Digital y Versátil para Entrenamientos. STEP DE VIBRACIÓN Maquina de ejercicio. Plataforma de vibración. FOAMI Tamaño 66L x 66An x 1.3E Cm. Juego de bancos multiposiciones de madera Rehab. Escritorio en L con cajones y llave. Silla de escritorio giratorias.

