Apoyan a Buscadores de Empleo.

el Alcalde Carlos Rafael Ulivarri López, actualmente se encuentra apoyando, a las empresas manufactureras y todo tipo de pequeños y medianos empresarios, para fomentar en ellos la contratación de personas y con esto ayudar a la ciudadanía a obtener un empleo y asi ayudar tanto a las empresas como la ciudadanía.

En esta ocasión se está brindando el apoyo a las empresas CONGSBERG y la empresa CYMES, ambas empresas son riobravenses y proporcionan un buen número de empleos para quienes así lo soliciten, así lo dio a conocer la Lic. Nelly Coss Rivera directora de fomento laboral de la presidencia municipal de Río Bravo.

La empresa KONGSBERG estará contratando Operadores de Producción a partir del sábado 18 de julio, de 8:00 am a 12:00 pm, en las oficinas de la misma compañía

Mientras que la empresa CYMEZ está contratando personal de seguridad y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 8999561935 y 8991854571.

En este caso de la empresa de guardias de seguridad en la empresa cover está contratando alrededor de 200 operadores. Y de igual manera está la empresa simex que está solicitando 12 guardias de seguridad ellos quieren sólo personal masculino.

Requisitos

– edad desde 21 a 53 años de edad.

– estatura de 160 metros.

– disponibilidad de rotación de turnos.

– no tatuajes.

– no enfermedades crónicas.

– no antecedentes penales.

– sueldo guardias de seguridad de $5000 a la quincena.

– turnos de 12 horas.

– todas las prestaciones de ley.

Por otra parte la Empresa 1515 está, solicitando trabajadores en los diferentes turnos: de lunes jueves son el primer y segundo turno y el tercero es por fin de semana.

– el primer turno de 6:45 a 6:30 p.m.

– el segundo turno de 6:40 a 5:40 a.m.

– el tercer turno que es de viernes sábado y domingo son de 7am a 8 pm.

Las empresa en expansión laboral, cuenta con transporte y comedor gratis

El llamado por parte del área de fomento laboral, es para todos aquellas personas que buscan empleos se acerquen a las empresas mencionadas o directamente al área de fomento al empleo. De la presidencia municipal para que por medio de esta dependencia se puedan colocar en alguno de los empleos promovidos, ya que en estos momentos de pandemia es difícil poder tener o acceder a un empleo.