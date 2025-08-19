Apoya Gobierno de Reynosa concentración de la Selección de Tamaulipas de Handball

El Alcalde Carlos Peña Ortiz, brindó su apoyo a la concentración de la Selección de Tamaulipas de Handball, la cual se llevó a cabo en la villa olímpica del Polideportivo, como parte de su preparación rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE.

Para fortalecer el desarrollo de los atletas, el Instituto Municipal del Deporte facilitó las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, donde los seleccionados entrenan bajo condiciones óptimas con el objetivo de llegar en la mejor forma competitiva a la justa nacional.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el deporte y con el impulso a los talentos tamaulipecos, ofreciendo espacios dignos para su preparación y consolidación en el ámbito nacional.

