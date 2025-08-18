Titulares

Apoya Gobierno de Carlos Peña Ortiz educación de trabajadores municipales y de sus hijos

by respuestaenlinea01

El Alcalde Carlos Peña Ortiz entregó apoyos educativos a los hijos de los trabajadores del Sindicato del Municipio. Este apoyo se otorga a través del Programa de Becas “Contamos Contigo 2025” y beneficia a estudiantes de Kinder, Primaria, Universidad, Arte y Deporte.

“Valoramos, reconocemos, y entendemos que sin ustedes esta ciudad no funcionaría”, dijo con respeto y admiración el Presidente Municipal al Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industria y Servicios, Mantenimiento, Limpieza Pública y Particular, Jorge Barajas Yebra.

Resaltó el jefe del Gobierno local que: “desgraciadamente tenemos muchos ciudadanos que tiran basura en las calles y desgraciadamente por ciudadanos irresponsables los tenemos a ustedes trabajando tres cuatro veces más y eso lo vemos constantemente”.

Los trabajadores y sus hijos reciben 90 Becas del programa “Contamos Contigo 2025”, un apoyo cuyo objetivo es dar a las familias más oportunidades de estudio, desarrollo y lograr que mejoren su nivel de vida a través de la educación.

