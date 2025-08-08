Titulares

Rehabilita Gobierno de Reynosa calles en Lomas…

Trabajó COMAPA en limpieza de pozos de…

Último día de registro para la campaña…

Apoya el Gobierno de Reynosa la Copa…

Entrega de semillas y apoyos fortalece campo…

Fernandito, niño de 5 años, fue asesinado…

Recomienda COMAPA tips para cuidar el agua…

Visitan más familias y estudiantes el Museo…

Inicia DIF-Reynosa registro de Campaña auditiva gratuita…

Inicia DIF-Reynosa registro de Campaña auditiva gratuita…

ReynosaTitulares

Apoya el Gobierno de Reynosa la Copa Calor Imparable

by respuestaenlinea01

Con el firme compromiso de impulsar el deporte y brindar espacios para el desarrollo de eventos competitivos, el Alcalde Carlos Peña Ortiz respalda la realización de la Copa Calor Imparable, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto en el Estadio del Polideportivo Reynosa.

Este torneo es organizado por el equipo de fútbol profesional Club Calor de Reynosa y contará con la participación de destacados equipos como Gavilanes de Matamoros, Santiago FC y Real Apodaca FC, quienes ofrecerán una experiencia deportiva de alto nivel para los aficionados al fútbol en la región.

El Instituto Municipal del Deporte, como parte de este respaldo institucional, facilitará las instalaciones del Polideportivo no solo para este torneo, sino también para los encuentros oficiales que el Club Calor dispute como local dentro de la Liga Premier.

#ReynosaImparable

Related posts

Nuevos drenes pluviales evitaron inundaciones este año

respuestaenlinea

Instalacion de un nuevo protocolo para ayudar a la mujer

respuestaenlinea

Lleva Gobierno de Tamaulipas tianguis comunitarios a familias victorenses

respuestaenlinea