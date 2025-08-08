Apoya el Gobierno de Reynosa la Copa Calor Imparable

Con el firme compromiso de impulsar el deporte y brindar espacios para el desarrollo de eventos competitivos, el Alcalde Carlos Peña Ortiz respalda la realización de la Copa Calor Imparable, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto en el Estadio del Polideportivo Reynosa.

Este torneo es organizado por el equipo de fútbol profesional Club Calor de Reynosa y contará con la participación de destacados equipos como Gavilanes de Matamoros, Santiago FC y Real Apodaca FC, quienes ofrecerán una experiencia deportiva de alto nivel para los aficionados al fútbol en la región.

El Instituto Municipal del Deporte, como parte de este respaldo institucional, facilitará las instalaciones del Polideportivo no solo para este torneo, sino también para los encuentros oficiales que el Club Calor dispute como local dentro de la Liga Premier.

