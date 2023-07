Apoya DIF Reynosa a familias con campaña de sillas de ruedas y aparatos funcionales

A fin de apoyar a las personas con alguna discapacidad temporal o permanente, el Sistema DIF Reynosa, que encabeza Carlos Luis Peña Garza, cuenta con la Campaña Permanente de Sillas de Ruedas y Aparatos Funcionales.

Los ciudadanos pueden solicitar el apoyo en las instalaciones del DIF Central o pedir que se entregue directo en sus domicilios.

“Muy bueno, la verdad es mucha ayuda más para las personas que no tenemos recursos, el apoyo que nos dan, pedí la silla ya me hacia falta, la mía ya estaba deteriorada, la silla y despensa, este es un buen apoyo para las personas que no tenemos recursos”, dijo Eva Leonor Fuentes, vecina de Industrial maquiladora.

“Muy efectivo, está perfecto, hoy llevo un bastón, me dijeron que metiera papelería y traje mi radiografía para que vieran que si estaba lastimada, llevo también despensa y gel, estos apoyos están muy bien”, dijo Maura Luisa Rangel Perez, vecina de Industrial maquiladora.

Las personas que requieran de aparatos funcionales pueden acudir al área de salud del Sistema DIF Reynosa para tramitar el certificado médico y posteriormente al área de programas y campañas especiales a realizar el trámite.

Para más información pueden acudir al Bulevar Hidalgo, número 1900, en la Colonia Hidalgo, de lunes a viernes 8:00 a 4:00 de la tarde o llamar al (899) 923-0432.