Ángela Mariell Chapa triunfa en Copa Olimpic

.- La joven de Miguel Alemán gana el torneo en Monterrey y fortalece su proyección deportiva internacional

AgenciaTamNoticias

Reynosa, Tamaulipas, 18 de agosto de 2025

Con determinación y talento, la tamaulipeca Ángela Mariell Chapa Torres se coronó campeona en la 1ª Copa Olímpica, celebrada en Monterrey, Nuevo León, donde participó atletas de diversos estados del país. El torneo fue organizado por el reconocido sensei mundialista Emilio Oviedo y reunió a competidores de Jalisco, Zacatecas, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León.

Chapa Torres, originaria de Miguel Alemán, brilló en el certamen tras imponerse en la categoría abierta, enfrentándose a representantes de distintos estados invitados. Su triunfo marca un paso importante en su trayectoria deportiva y la coloca como una de las jóvenes promesas más destacadas de Tamaulipas.

Junto a ella también participó el atleta tamaulipeco Aron Martell, igualmente de Miguel Alemán, quien defendió con orgullo los colores del estado en su respectiva división, sumando experiencia en un evento de gran nivel competitivo.

Este logro llega apenas una semana después de que Ángela Mariell compitiera en la Mundial Youth League, celebrada del 6 al 10 de agosto, donde midió fuerzas contra rivales internacionales, incluyendo competidores de Chile. Aunque fue eliminada en esa fase, alcanzó el lugar 13 del ranking mundial, un resultado que le otorga reconocimiento y proyección en el escenario global.

Con esta victoria en Monterrey, Ángela reafirma su disciplina y constancia como pilares de su carrera, mientras su nombre comienza a resonar no solo en México, sino también en circuitos internacionales. Su participación y resultados son una motivación para las nuevas generaciones de deportistas en Miguel Alemán y en todo Tamaulipas.

