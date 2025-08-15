Amie Estephany desaparece en Nuevo Laredo; autoridades activan búsqueda urgente

,

Menor de 14 años es vista por última vez el 13 de agosto; piden apoyo ciudadano para su localización

Por: Martín Juárez Torres

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 14 de agosto de 2025

Las autoridades de Tamaulipas mantienen activa la búsqueda de Amie Estephany González Barajas, de 14 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 13 de agosto en el municipio de Nuevo Laredo. La menor fue vista por última vez en la vía pública y, hasta el momento, no se cuenta con información sobre su paradero.

De acuerdo con el boletín emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Amie mide 1.50 metros, pesa aproximadamente 40 kilogramos, tiene tez blanca, cabello abundante castaño oscuro ondulado y ojos café oscuro alargados. Como seña particular, presenta una cicatriz por quemadura en el hombro y brazo izquierdo.

Al momento de su desaparición vestía pantalón acampanado de mezclilla azul, blusa color rosa y tenis blancos. La Fiscalía informó que se considera que la menor podría ser víctima de un delito, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas habilitó las líneas 911 y 834 318 6150 para recibir reportes las 24 horas del día. Las autoridades recordaron que todos los datos proporcionados serán tratados con estricta confidencialidad.

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles han hecho un llamado urgente a compartir la información oficial en redes sociales, con el fin de que llegue a la mayor cantidad de personas posible. “Cada minuto cuenta y cada dato puede acercarnos a encontrarla”, señalaron.

La desaparición de menores en la región ha generado creciente preocupación entre las familias y autoridades, que reiteran la importancia de la participación ciudadana como elemento clave para agilizar las labores de búsqueda.

#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #CEBTamaulipas #PersonasDesaparecidas #BúsquedaActiva #Tamaulipas #NuevoLaredo #AlertaCiudadana #Comparte