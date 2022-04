Américo vota y dice que se sometería a una consulta de revocación

Cd. Victoria, Tam.- El candidato a la gubernatura Américo Villarreal Anaya consideró que este 10 de abril es un día histórico para la democracia participativa en el país, ya por primera vez la ciudadanía puede ejercer el poder que realmente emana de pueblo y anunció que, de ganar la gubernatura del Estado, promoverá las reformas constitucionales para que Tamaulipas cuente con la consulta para la revocación de mandato.

Tras emitir su voto este domingo en la casilla ubicada en la Universidad Pedagógica Nacional, a donde acudió acompañado de su esposa, doctora María de Villarreal, el doctor Américo Villarreal estableció el compromiso para que en su gobierno se promuevan las reformas necesarias para alinear a nuestro Estado y se implemente este instrumento democrático en Tamaulipas.

“Estamos muy contentos porque ahora sí somos la generación que comenzará a ejercer su opinión para la revocación de mandato. Este es un logro más de una democracia participativa, de un gobierno que está luchando por una transformación y que está haciendo valer, sentir y ver a toda la población que el poder sale del pueblo y es para servir al pueblo y cuando no se hace de la forma correcta, ya tenemos los instrumentos en la ley y en Constitución para poder solicitar una revocación de mandato cuando no se está cumpliendo con lo que se comprometió”, expresó el candidato de Morena-PVEM-PT.

En entrevista con los medios de comunicación, Villarreal Anaya aseguró que tiene reportes de una muy buena participación ciudadana en todo el Estado, aunque lamentó que solamente se instaló una tercera parte de las mesas de votación que se colocan en una elección normal.

“Yo creo que debemos esperar los reportes del Instituto Nacional Electoral, pero lo que si lamentamos es que se pusieron solo la tercera parte de las mesas de votación; de las 4 mil 080 casillas que se deben poner en una elección normal, en esta ocasión se pusieron 1,660, eso dificulta la participación por las distancias, sin embargo, hay reportes que hay una copiosa votación”, indicó.

“Lo mejor de todo es que la ciudadanía, está ejerciendo este nuevo derecho y por eso me siento muy satisfecho”, apuntó.