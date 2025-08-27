Alumbrado público en Matamoros avanza con nuevas luminarias

.- El alcalde Beto Granados supervisa rehabilitación en El Bordo y anuncia mejoras en espacios públicos para mayor seguridad y convivencia

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 26 de agosto de 2025.

El alcalde de Matamoros, Beto Granados, encabezó este martes una transmisión en vivo desde el sector conocido como El Bordo, donde supervisó personalmente los trabajos de rehabilitación del alumbrado público. La obra busca fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias que utilizan la ciclovía y las áreas recreativas de esta zona.

Granados destacó que las labores forman parte de un plan integral de rescate de espacios públicos, que también contempla la rehabilitación del parque El Laguito y la modernización de canchas deportivas. “Estamos trabajando todos los días para que Matamoros tenga la infraestructura que merece”, señaló el edil.

El director de Alumbrado Público, Efraín, explicó que el proyecto incluye el reemplazo de 4,400 metros de cable, 1,500 metros de poliducto y la instalación de 46 registros tipo cubeta. Estos trabajos permitirán rehabilitar más de 196 luminarias conocidas como “lapicitos”, además de instalar 22 nuevas en un tramo aproximado de 4 kilómetros. Actualmente, más del 80% ya se encuentra en funcionamiento.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, César Reyes, informó que se realizarán labores de poda y limpieza para garantizar la iluminación total de la zona. “Queremos que las familias se sientan seguras al caminar, ejercitarse y convivir en este espacio”, señaló.

El alcalde subrayó que estas acciones responden a solicitudes ciudadanas y forman parte de la estrategia municipal para fomentar el uso de áreas comunes. Se estima que los trabajos concluyan en un plazo de cuatro a cinco días, dependiendo del cableado dañado que deba reemplazarse.

Con estas obras, el Gobierno de Matamoros reafirma su compromiso con la seguridad, la movilidad y la recuperación de espacios públicos, pilares de la administración encabezada por Granados.

