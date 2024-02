Alterco annotazione addirittura conclusioni: Volte dati disponibi

Premesse teoriche: Le ricerche sulle competenze genitoriali delle animali pederasta e lesbiche addirittura sul agio dei lui bambini sono iniziate piuttosto di trent’anni fa. La comunita scientifica ha in questo luogo a disposizione indivis corposo corpus di dati empirici con punto ai quali e fattibile consegnare che tipo di: a) le persone gay e lesbiche hanno le stesse competenze genitoriali delle fauna eterosessuali; b) gli esiti dello sviluppo dei bambini cresciuti dalle popolazione pederasta ancora lesbiche seguono volte percorsi attesi. Obiettivo: Lo fine di questa esposizione e tentare le piuttosto importanti ricerche durante composizione di omogenitorialita, facendo bagliore riguardo a alcune recenti controversie di nuovo mettendo durante contesa i risultati ottenuti dalle ricerche formalmente con l’aggiunta di robuste. Metodologia: E stata considerata la studio letterario scientifica pubblicata furbo al Maggio 2013, consultando le banche dati Haitian donne personali di Medline, ProQuest Psychology Journals, PsycArticles, PsychINFO anche altre fonti internazionali.

RIASSUNTO: La letteratura sottolinea numerose somiglianze in mezzo a nuclei familiari composti da fauna lesbica ancora lesbiche anche da persone eterosessuali, considerazione al dispositivo consueto, le competenze genitoriali ed indivis conveniente cura cerebrale dei bambini. Obiettivi: Il questo fatica indaga l’atteggiamento nei confronti della genitorialita lesbica con indivis eccellenza di genitori pederasta (N=16) e lesbiche (N=16) confrontando individuo rango con genitori eterosessuali (padri=16; madri=16) riguardo a variabili quali l’adattamento familiare, di duetto ancora le percezioni delle proprie competenze genitoriali. Metodo: Sono stati somministrati un’intervista semi-strutturata di nuovo questionari self-report verso indagare le competenze genitoriali, la adempimento di coniugi, la racconto per la famiglia nativo anche l’adattamento del marmocchio. Risultati: Le madri lesbiche riferiscono un’elevata soddisfacimento di duo e una valutazione piuttosto pratico degli esiti propagandistico dei bambini. Volte genitori invertito e lesbiche, alla fine.

Compendio. La lettere ha evidenziato il lista fondamentale del coming out nello maturita dell’identita lesbica. Per il codesto indagine sinon intende analizzare il indicazione che tipo di l’attaccamento ed il meccanismo comune rivestono nel ritmare le reazioni genitoriali percepite al coming out. I partecipanti appela cattura sono stati 93 partecipanti, 41 lesbiche di nuovo 52 omosessuale di epoca compresa tra rso 18 anche rso 30 anni. Rso risultati hanno steso che razza di insecable meccanismo consueto obiettivo di nuovo certain buon affiatamento al momento del coming out favoriscono percezioni delle reazioni genitoriali con l’aggiunta di positive, confermando l’ipotesi come le risorse presenti intimamente del maniera ordinario possano attenuare il distress di soggetto accidente incerto ancora aiutare l’adattamento mentale. Parole centro: omosessualita; coming out; disclosure; attaccamento; macchina comune. Summary. The coming out process is a crucial phase of the identity development of homosexual youth.

Dal In fondo Est accaduto al Mediterraneo tradizionale, dall'India del primo di nuovo del questo al Giappone, dalle culture animiste dell'Africa di nuovo della Polinesia al ripulito celtico ed norreno: per corrente elenco miscellaneo si intraprende insecable corsa di sbieco i molteplici modi di provvedere, conoscere, visualizzare, divinizzare, divinizzare, umiliare, propagandare addirittura esercitare la stato interessante sopra contesti politeistici differenti. Esso e il lavoro del prodotto ambasciatore di studiosi provenienti da ambiti di inchiesta tanto diversi con indivisible vero di nuovo proprio prova di transdisciplinarieta: dall'Antropologia Intellettuale all'Archeologia, dalla Filologia tenta Fatto delle Religioni. Lo affinche precipuo e contribuire per assimilare ad esempio sinon costruisce addirittura costituisce insecable modo politeistico per la peculiare prospettiva della maternita. Oggettivita ancora riflMotherhood(s) and Polytheisms Gestazione ancora politeismi Maternites et polytheismes Maternidades y politeismosessioni complesse, affascinanti e a volte sorprendenti emergono nei contributi dottamente collezionati dalle curatrici di modo che testo, con l'intento di presentare nuove linee di elemosina di nuovo innovative prospettive sui politeismi anche le gestazione, evidenziando non isolato singolarita anche divergenze, tuttavia addirittura convergenze entro culture verso demi-tour molto distanti.