ALISTA PROTECCIÓN CIVIL ALBERGUES Y ACCIONES ANTE FRENTE FRÍO 23

Con motivo del ingreso del Frente Frío 23 que ingresó hoy jueves y que se recrudecerá este fin de semana y que llevará el mercurio a rangos de congelación, autoridades de Protección Civil, habilitaron albergue para resguardar a las personas vulnerables, cuyas viviendas sean insuficientes para brindarles protección ante las bajas temperaturas o bien que no cuenten con una vivienda.

El alcalde Héctor Villegas González, instruyó a Rubén Navarrete, titular de la dependencia a habilitar como albergue para los próximos días, las instalaciones del Gimnasio Cuauhtémoc, para recibir sobre todo a quienes más sufren las bajas temperaturas: menores, adultos mayores, discapacitados, madres solteras entre otros que no tengan los medios para protegerse de las adversidades del clima.

El albergue se ubica en calle Libertad entronque con Poniente 6, a un costado de Tránsito local, colonia Cuauhtémoc y el número para contacto es: 899-934-31-53, con capacidad para 150 personas, informó PC.

Igualmente se tienen otros albergues listos, en caso de necesitarse, por lo que en su caso se habilitarían para recibir más personas afectadas por las temperaturas:

– Albergue de Unidad Deportiva Las Liebres con número de contacto 899-106-93-46, y capacidad para 200 personas

– Albergue de Templo Emanuel, en calle Morelos 500, colonia Arnulfo Martínez con número de contacto 899-936-01-26, y capacidad para 100 personas

– Albergue de Templo Visión, en calle Camargo 414, colonia Olvido González con número de contacto 899-937-04-90, y capacidad para 100 personas

Igualmente Navarrete dio a conocer que se cuentan con cobijas y colchonetas para brindar calor a quienes no tengan un techo dónde protegerse o que en su defecto, su vivienda no les brinde el calor suficiente para superar el meteoro.