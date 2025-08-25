Alcalde Carlos Peña Ortiz, gracias por pavimentar nuestra calle”

– La señora Gabriela Beltrán agradeció la atención del Gobierno de Reynosa a la colonia Américo Villarreal Guerra.

“Ahora con esta obra nuestras familias estarán mejor, los niños estaran más seguros y todos podremos movernos con más facilidad; nos da gusto ver que se está tomando en cuenta a nuestra colonia Américo Villareal infinitas gracias Alcalde por cumplir su palabra y por ayudar a mejorar nuestra calle Vega Domínguez”, dijo con infinita gratitud hacia el Gobierno Municipal la señora Gabriela Beltrán Lorenzo.

“A nombre de todos los vecinos quiero dar las gracias al señor Alcalde por comenzar la pavimentación”, agregó, con la emoción de agitar el banderín junto a sus vecinos y al Presidente Municipal e iniciar el movimiento de maquinaria para que más de 12,000 habitantes tengan mejor calidad de vida.

El Alcalde Carlos Peña Ortiz felicitó a los vecinos por la unidad que muestran y los invitó a que se conecten a la red sanitaria, que nadie se quede sin aprovechar el beneficio, dijo al dar inicio a la obra en la que más de 2 Mil metros cuadrados serán cubiertos de pavimento hidráulico.

