aislamiento de trabajadores a mitad de sueldo

A no firmar ningún documento que esté fuera de la ley y les dañe en sus ingresos convocó el secretario estatal de la Federación del Sindicato Nacional de Infraestructura (SNI), Santos Francisco Hernández Aguilar, a todos los trabajadores de maquiladoras.

Lo anterior, luego de conocerse este lunes el caso de varias empresas en esta ciudad fronteriza, que cerrarán sus puertas temporalmente debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, entre ellas, Mexalit, Aptiv, Linamar y Tricón.

“El problema no es que los manden a descansar, eso es bueno, el punto aquí es que se les tiene que pagar de acuerdo a la ley, que dice que cuando hay una pandemia o una contingencia les tienen que pagar un día de salario mínimo por 30 días, o mandarlos con el 100%, pero no al 50% como lo están haciendo, a todos los están mandando al 50% y no se vale!, agregó.

Hernández Aguilar recordó que aquí en la frontera, el salario mínimo diario es de 185.56 pesos, lo que daría un salario semanal de 1,298.92 pesos.

“Imagínate que hay trabajadores que tienen un salario de 800 pesos por semana, ¿cuánto les va a quedar 400, cuando ahorita la tapa de huevo la andan dando en 100 pesos, la verdad, no me parece justo?, dijo.

Ante esto, exhortó a todos los trabajadores de estas plantas a buscar asesoría legal.

“Que no firmen nada, no tienen que firmar ningún documento, la planta se tiene que hacer responsables de pagarles al 100% o un salario mínimo diario por 30 días, que es lo que viene en la Ley, y lo otro es que se acerquen con nosotros y lo vamos a ver cuando las dependencias estén abiertas”, agregó el líder del SNI.