AGRADECEN VECINOS DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 DE GOBIERNO MUNICIPAL

Vecinos que habitan al poniente de la ciudad acudieron a la Jornada de Vacunación Contra el Covid-19 que realizó el gobierno municipal en la colonia Francisco Villa para cuidar la salud de los neolaredenses.

Es la segunda ocasión que la dirección de Salud se traslada a las colonias para acercar la vacunación a niños, jóvenes y adultos con la finalidad de brindar mayor protección ante el caso de contagiarse.

“Está bien porque está cerca de la colonia y ya necesitábamos la vacuna del refuerzo, muchas gracias por el apoyo que nos están dando”, mencionó Selene Santiago, vecina del sector.

El ciudadano Víctor García manifestó que de esta manera es más sencillo acudir a vacunarse por la cercanía, “Es una buena opción para que se nos facilite a los vecinos de aquí, para que todos procuren vacunarse y estar protegidos, reconocemos esta acción de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas”, señaló.

La señora Karen Ivone Martínez Antonio quien acudió a aplicar la segunda dosis a su hija agradeció al gobierno municipal por acercar la jornada de vacunación en la colonia, pues para ellos es más fácil desplazarse en el mismo sector.

“Es muy importante que se haya hecho aquí porque así ya no tenemos que trasladarnos, para los que no tenemos auto, está muy bien aquí la ubicación. Con la vacuna para mi hija ya me voy a sentir más segura”, dijo Martínez Antonio, ciudadana.

En esta ocasión la jornada de vacunación se realizó en el Centro Comunitario “Francisco Villa” en el que se aplicaron primera dosis, segunda dosis y refuerzo.