Agradecen familias la unión de esfuerzos del Alcalde, Carlos Peña Ortiz y Oxxo

“Quizá para otros, estos aparatos sean solo eso, pero para nosotros significan la esperanza de ver a nuestros hijos salir caminando por sus propios pies”, dijo Yadira Hernández Santillán, madre de un niño que recibe terapias en el Centro de Rehabilitación Integral, quien expresó su agradecimiento al Alcalde Carlos Peña Ortiz y al Presidente del Patronato DIF-Reynosa, Carlos Luis Peña Garza, por el apoyo brindado al unir esfuerzos con la cadena comercial Oxxo, que será de beneficio para los pacientes que acuden a sus terapias al CRI.

“Si ustedes pudieran ver la carita de estos niños cuando salen de su terapia con sus aparatos caminando, a veces con dolor en su rostro, pero con un gran esfuerzo, pero felices dirigiendo sus pequeños pasos hacia sus padres, créanme que no hay mayor recompensa que esta, verlos a ellos valerse por sí mismos”, dijo la madre de familia.

La entrega de la donación por parte de Oxxo, se llevó a cabo durante la Brigada Médica Integral Unidos por tu Salud, presidida por el Alcalde, Carlos Peña Ortiz, junto a Víctor Hugo Oropeza Martínez, gerente de Oxxo, Alejandra Yelitza Garza, Presidenta del Voluntariado DIF Reynosa y la Directora General del organismo, Gabriela Rosas Blanco.