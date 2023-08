AGRADECE A LOS QUE LA APOYARO EN EL SORTEO DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES Y PÚBLICA LISTA DE GANADORES

H. Camargo, Tam.- Me causa gran felicidad saber que existen personas interesadas en ser parte de este proyecto y colaborar por el bien de los niños dijo la señorita Priscila Salinas, princesa de la corte real del 274 aniversario de la fundación de Camargo, al agradecer a quienes las apoyaron en el Sorteo de Uniforme y Útiles Escolares.

Muchas gracias a nuestra alcaldesa #MelyRocha para su apoyo para hacer realidad este proyecto que hice a título personal, a la Licenciada Adriana Maribel López Villa al igual que el del Doctor Héctor Manuel Chapa García, a la presidencia municipal y la Impresora San Juan por permitirme colocar los buzones donde los participantes dejaron sus cartas.

Agradezco infinitamente a las familias que me apoyaron en esta buena causa Salinas, Salinas Chapa, Asunción Bautista, Sáenz Ramírez, Aguirre Garza y aprovecho añadió para invitar a los niños a que sigan estudiando, preparándose, les recuerdo que su futuro depende de lo que hagan hoy y no mañana, Muchas Gracias por su confianza.

Los ganadores del sorteo son:

Juana Yaremy Bolaños- Zapatos y mochila

Luis Gustavo Aguilar Martínez- Zapatos

Alejandra Mares Capetillo- mochila

Marcela Kiromy Bolaños- Zapatos y mochila

Anayetzy Lizbeth- Mochila

Jennifer Peña Rangel- Mochila

Aracely Yamileth- Zapatos

Lidia María Moreno- Mochila

Jesús Alberto Moreno Mares- Mochila

Kimberly Montoya Castillo- Mochila y zapatos

Juan David Salinas- Inscripción

Hillary Dailyn Bolaños- Zapatos y mochila

Saidy Paloma- Mochila y uniforme

Madeleine Charlotte Mejía- Mochila

Lany Danitza Montelongo- zapatos

Alexa Treviño- zapatos

Me pondré en contacto con ellos para reunirlos a la entrega de premios el cual será la tercera semana de agosto.