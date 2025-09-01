Afiliación del Partido Verde inicia en Reynosa con respaldo nacional

.- Arturo Escobar y líderes del PVEM destacan trabajo de Carlos Peña y proyectan a Maki Ortiz rumbo al 2028

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 31 de agosto de 2025

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dio el banderazo nacional a su programa de afiliación en Reynosa, durante la conferencia “Luz Verde”, encabezada por su coordinador político, Arturo Escobar y Vega. El evento reunió a figuras clave del partido como la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, el dirigente estatal Manuel Muñoz Cano, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, y la diputada federal Casandra Priscila de los Santos Flores.

Escobar resaltó que Tamaulipas es un estado estratégico para el crecimiento del Partido Verde y reconoció la gestión de Carlos Peña como “ejemplo de valentía y buen gobierno”. Incluso expresó su deseo de que la doctora Maki Ortiz se convierta en candidata al gobierno estatal en 2028.

Durante su mensaje de bienvenida, Manuel Muñoz Cano calificó la jornada como un momento histórico para el Verde en la entidad. “Es un día muy importante para nuestro Partido en Tamaulipas, porque iniciamos una nueva etapa en la consolidación aquí en nuestro estado”, afirmó.

En su intervención, la senadora Maki Ortiz destacó su trabajo legislativo con más de treinta iniciativas presentadas y propuestas enfocadas en beneficios sociales, como la gratuidad en el pago de títulos profesionales, medida ya aplicada en Reynosa durante su gestión municipal. “Queremos que este esfuerzo se replique a nivel nacional para apoyar a miles de jóvenes”, enfatizó.

Por su parte, el alcalde Carlos Peña Ortiz subrayó las políticas ambientales que impulsa en Reynosa, alineadas con la Agenda 2030 de la ONU. Señaló avances en el cierre de basureros clandestinos, gestión de residuos y acciones para proteger el agua del Río Bravo, principal fuente de abastecimiento para la ciudad.

Arturo Escobar cerró el encuentro asegurando que la afiliación del Verde avanza “viento en popa”, con miras a fortalecer al instituto político rumbo a las elecciones de 2027 y 2028. El coordinador nacional sostuvo que Reynosa marca la pauta de lo que será una estrategia de crecimiento en todo el país.

