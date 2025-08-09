Adolescentes desaparecidos en Altamira son localizados con vida

.- Ángel Nahun y Victoria Yamileth, reportados como desaparecidos el 5 de agosto, fueron hallados en el sector Montealto de Altamira.

AgenciaTamNoticias

Altamira, Tamaulipas, 8 de agosto de 2025

Tras más de 48 horas de búsqueda, los adolescentes Ángel Nahun, de 15 años, y Victoria Yamileth, de 13, fueron localizados con vida en el municipio de Altamira, informó la Policía Investigadora.

La desaparición de ambos se registró el pasado 5 de agosto, lo que motivó a sus familias a difundir fotografías por separado en redes sociales para lograr su ubicación. Posteriormente, se confirmó que eran novios, sin que ello detuviera la búsqueda independiente de cada familia.

El hallazgo se produjo antes del mediodía del jueves en el sector Montealto. Posteriormente, los familiares fueron citados en el área de Personas No Localizadas de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Tampico para realizar las declaraciones y trámites correspondientes.

En contraste, continúa la búsqueda de Devani Guadalupe, de 16 años, reportada como desaparecida el 6 de agosto también en Altamira. La tarde de este viernes, su madre eliminó la ficha de búsqueda difundida en redes sociales, sin que hasta el momento exista confirmación oficial de su localización.

