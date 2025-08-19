Actividades de mantenimiento del Gobierno Municipal de Reynosa

Como parte de las actividades de mantenimiento y mejora en el municipio de Reynosa, en base a instrucciones giradas por el Presidente Carlos Peña Ortiz, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

Poda de árboles en Circuito Independencia. Se ha continuado con la poda de árboles en esta área para garantizar la seguridad y el mantenimiento del espacio.

Poda de árboles en la Escuela Primaria de la Colonia La Joya. Se realizó poda de árboles en esta institución educativa para asegurar un entorno seguro para los estudiantes.

Levantamiento de maleza en lateral del dren: calle Presa de la Laguna, colonia Ernesto Zedillo. Se ha efectuado el levantamiento de maleza en esta ubicación para mejorar las condiciones del área.

El Gobierno de Reynosa continúa trabajando en la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura citadina, con la finalidad de que los espacios públicos estén en la condiciones que las familias requieren.

