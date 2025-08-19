Acercará DIF-Reynosa servicios gratuitos a la colonia Lomas de la Torre

*.-Con brigada “DIF en Tu Colonia”, este martes.*

El Sistema DIF-Reynosa, que preside Carlos Luis Peña Garza, invita a las familias de la colonia Lomas de la Torre y sectores aledaños a participar en la Brigada “DIF en Tu Colonia”, que se realizará este martes 19 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana, en el área verde ubicada en calle Camino Real esquina con Gardenia.

Los vecinos de dicho sector podrán acceder de manera totalmente gratuita a programas y servicios como Merca-DIF, consultas médicas y dentales, lotería de valores, corte de cabello, entrega de lentes, otorgamiento de aparatos funcionales y productos de limpieza líquidos -para lo cual será necesario presentar tres contenedores vacíos de un litro por familia-, además, se contará con el área de Bienestar Animal, donde se ofrecerán consultas médicas básicas, desparasitación y aplicación de vacunas antirrábicas para mascotas, entre otros apoyos.

Con estas acciones, el Alcalde, Carlos Peña Ortiz, acerca los programas de salud y da respuesta a las peticiones, apoyando a las familias más vulnerables de los diversos sectores.