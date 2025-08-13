Acerca Gobierno de Carlos Peña Ortiz a niños y jóvenes al mundo de la Pintura

El Gobierno que preside el Alcalde Carlos Peña Ortiz, refrenda su compromiso con el crecimiento cultural y artístico de niños y jóvenes mediante el Curso de Verano 2025, organizado por el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, IRCA, que en su séptimo día de actividades continúa acercándolos a las Bellas Artes.

Una disciplina que ha despertado el interés de los participantes es la Pintura, a cargo del Maestro Pedro David Pérez Rodríguez, quien ha abordado los ecos de la televisión analógica y los destellos de neón que definieron el Japón urbano de los años 80 y 90 inspirada en la época Tokyo TV.

“Cada pieza es un canal distinto: desde esculturas que imitan formas voluminosas de antiguos televisores, hasta ilustraciones que recrean colores saturados y marcos gráficos de la programación japonesa”, expresa el Maestro Pérez Rodríguez.

Esta experiencia, dijo, no solo es un homenaje a una época icónica, sino una invitación a niños y jóvenes a sintonizar su energía y capacidad para convertir recuerdos en experiencias propias en este espacio que el IRCA y Municipio ofrecen.

