Accidente en Villagrán deja un hombre sin vida en carretera Victoria-Monterrey

by respuestaenlinea00

.- Un masculino perdió la vida tras ser atropellado la tarde de este domingo en el municipio de Villagrán, Tamaulipas, a la altura del ejido Sabinitos.

AgenciaTamNoticias / Alfredo Peña

Villagrán, Tamaulipas, 17 de agosto de 2025.- Un hombre falleció luego de ser atropellado en la carretera Ciudad Victoria–Monterrey, a la altura del ejido Sabinitos, en el municipio de Villagrán.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando la víctima fue impactada por un vehículo mientras se encontraba en la vía. Extraoficialmente, se ha señalado que podría tratarse de un operador de tráiler, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos para acordonar el área y tomar conocimiento de lo sucedido. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada y se espera que las autoridades avancen en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

