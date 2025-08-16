Accidente en Ciudad Victoria deja pareja lesionada en moto

.- Joven con herida en la cabeza y su acompañante son hospitalizados tras chocar contra camioneta en la colonia Lázaro Cárdenas

AgenciaTamNoticias / Alfredo Peña

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 15 de agosto de 2025.

Una pareja de jóvenes que viajaba en una motocicleta tipo Cross resultó lesionada esta noche tras estrellarse contra una camioneta Kia en el cruce de la calle 28 con Felipe Berriozábal, en la colonia Lázaro Cárdenas de Ciudad Victoria.

De acuerdo con las autoridades de Tránsito, los motociclistas circulaban de norte a sur por la calle 28 cuando omitieron un alto y se impactaron contra el costado delantero izquierdo de la camioneta particular, conducida por una mujer que iba de poniente a oriente.

La joven que viajaba como acompañante sufrió la peor parte al presentar una herida considerable en la región craneal, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario. Su acompañante, un joven que conducía la motocicleta, también fue llevado al mismo hospital para recibir atención médica, aunque sus lesiones fueron de menor gravedad.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, ordenar el retiro de los vehículos y restablecer la circulación en el área, que se vio parcialmente afectada por el percance.

Hasta el momento no se ha informado el estado de salud actualizado de los lesionados ni la situación legal de los involucrados, sin embargo, el reporte inicial apunta a la omisión de un señalamiento de alto como la causa principal del choque.

Fotos y Video: Alfredo Peña

