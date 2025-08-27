Abre Gobierno de Carlos Peña Ortiz registro en línea a Talleres del IRCA

El Presidente Municipal Carlos Peña Ortiz, anuncia la apertura del registro en línea a los Talleres de Enseñanza Artística gratuitos del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes ciclo 2025–2026.

Las clases se impartirán en las sedes Longoria y Jarachina del IRCA y en el Museo Histórico Reynosa. El registro digital está disponible en el enlace: https://forms.gle/o87YvbZYoPq3GbaL9.

Los interesados también pueden inscribirse de forma presencial en cualquier sede, presentando copia del acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, INE del padre o tutor si es menor de edad y foto infantil a color o blanco y negro.

Para más información, comunicarse a la sede Longoria al 8999255358, Jarachina al 8991283799 o Museo Histórico Reynosa al 8999221512. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 A. M. a 5:00 P. M.

