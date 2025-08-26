Titulares

Abre DIF-Reynosa inscripciones en CAIC con atención integral para niñas y niños

El Sistema DIF Reynosa que preside Carlos Luis Peña Garza, invita a madres y padres de familia a inscribir a sus hijas e hijos en los Centros de Atención Infantil Comunitarios, espacios que ofrecen educación preescolar y formación integral.

El trámite puede efectuarse de lunes a viernes en horario de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, en turno matutino y vespertino.

El Gobierno de Reynosa que encabeza el Alcalde, Carlos Peña Ortiz, a través de CAIC del DIF Municipal, cuenta con programas educativos que fortalecen el aprendizaje desde los primeros años, que contribuye al bienestar de las niñas y los niños.

