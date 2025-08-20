Abre DIF-Reynosa inscripciones a 18 talleres CEDIF

Titulares

by respuestaenlinea00

El Sistema DIF Reynosa, que encabeza Carlos Luis Peña Garza, informa a la ciudadanía que se encuentran abiertas las inscripciones a los 18 talleres CEDIF, los cuales ofrecen a jóvenes y adultos la oportunidad de desarrollar habilidades en distintos oficios y actividades formativas.

Se ofrece una amplia variedad de talleres que incluyen belleza, barbería, barbería nivel 2, alto peinado, uñas, repostería, mesa de postres, comida sana, globoflexia, resina epóxica, corte y confección, corte y confección nivel 2, alta costura, auxiliar en enfermería, cuidados asistenciales, técnico terapeuta, técnicas moldeantes y computación.

El Alcalde, Carlos Peña Ortiz, a través del DIF Municipal, invita a la comunidad a aprovechar estos espacios de aprendizaje que contribuyen al crecimiento personal, la economía familiar y el bienestar social; para mayor información se encuentra disponible el número 8999254615, con horario de atención de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

