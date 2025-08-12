Abasto de agua en Reynosa está garantizado

.- El gerente de COMAPA informó que, pese a bajos niveles en presas, el consumo humano no está en riesgo este año.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 11 de agosto de 2025

El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa, Felipe de Jesús Chiw Vega, aseguró que el suministro de agua potable para consumo humano en la ciudad está garantizado para lo que resta de 2025, pese a que las presas Falcón y Amistad, fuentes principales de abastecimiento, registran apenas entre el 10 y 12% de su capacidad.

En conferencia, Chiw Vega explicó que el principal reto operativo es una falla en una de las compuertas del canal Anzaldúas, a la altura del kilómetro 19, que provoca fuga del caudal y ha reducido las horas de bombeo de 24 a entre 15 y 16. Esta situación ha ocasionado baja presión y afectaciones parciales en hasta 20 colonias, sobre todo en zonas altas y alejadas de la ciudad.

“Estamos trabajando de manera coordinada con la CONAGUA para reparar la compuerta y recuperar el bombeo normal. La prioridad es mantener el servicio sin interrupciones para los usuarios domésticos”, subrayó.

El funcionario recordó que el agua que llega a Reynosa tarda entre tres y cuatro días en recorrer el trayecto desde la presa Falcón hasta el canal Anzaldúas, donde se almacena antes de enviarse al canal Rode y a las plantas potabilizadoras. La eficiencia de este proceso depende del trabajo continuo de bombeo, por lo que la actual avería afecta directamente la capacidad de distribución.

Pese a los bajos niveles de almacenamiento en los embalses, Chiw Vega recalcó que el consumo humano no está en riesgo inmediato, aunque reconoció que los sectores agrícola, ganadero e industrial enfrentan mayores afectaciones por la escasez.

En cuanto a usuarios con adeudos, la COMAPA mantiene su programa regular de cortes, priorizando a clientes comerciales e industriales morosos, pero ofrece a usuarios domésticos la opción de pagar únicamente el mes corriente para evitar la suspensión del servicio.

La Comisión Nacional del Agua ha coincidido en que el suministro para la población está garantizado, pero exhorta a extremar medidas de ahorro ante la prolongada sequía, que podría extenderse si las lluvias no se presentan en los próximos meses.

El llamado de las autoridades municipales es claro: evitar el desperdicio y utilizar únicamente el agua necesaria para las actividades diarias, a fin de mantener estable el suministro en toda la ciudad.

