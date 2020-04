A pesar de que el gobierno de #Tamaulipas aplicó medidas mas drásticas para combatir el Coronavirus COVID-19, los jóvenes hacen parecer que no las van acatar, pues este sábado por la madrugada, un grupo de ellos tuvo un accidente vial con resultado de un muerto y tres heridos debido a que andaban en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

El accidente fue reportado a las 03:00 horas en la avenida Hidalgo y Francita en la zona dorada del municipio de #Tampico #Tamaulipas

Autoridades de vialidad y cuerpos de socorro fueron alertados sobre una volcadura de una camioneta Renult Stepway de modelo reciente.

Fuera del auto encontraron el cadáver de un joven que salió eyectado contra una barda debido a que no traía puesto el cinturón de seguridad.

Mientras que otros tres estaban heridos.

Personal de vialidad aseguró que los jóvenes andaban bajo los efectos del alcohol y por versiones de algunos testigos iban a exceso de velocidad.

La trayectoria que llevaban era de norte a sur sobre la avenida Miguel Hidalgo y se sospecha que el chofer perdió el control y dar una serie de volteretas hasta quedar neumáticos arriba.

El lamentable accidente se da a unas horas de que el gobierno del estado decreto una serie de medidas, catalogadas en la fase tres para contener el coronavirus.

Entre ellas la prohibición masiva de reuniones, no salir a la calle en caso de no ser necesario y el programa “doble no circula” que consta de la prohibición de un día a la semana de vehículos con el ultimo dígito de la terminación de su placa.

Asi también las mimas autoridades sanitarias del país exhortaron a los jóvenes a evitar fiestas, reuniones pues no están exentos de contraer la enfermedad.