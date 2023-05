¿𝐓𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐯𝐨𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨?

๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐จ๐ฌ:

โœ Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos polรญticos y civiles.

โœ No contar con alguna otra nacionalidad

โœ Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso.

โœ Hombres tener acreditado el Servicio Militar Nacional

โœ Estudios mรญnimos de Bachillerato concluido.

โœ Edad entre 18 y 40 aรฑos para Guardia Estatal y 20 a 35 aรฑos Cuerpos de Vigilancia Custodia y Seguridad.

โœ Estatura mรญnima en hombres 1.55 mts. y mujeres 1.50 mts.

โœ No estar suspendido o inhabilitado como servidor pรบblico.

โœ Saber manejar

โœ No contar con tatuajes visibles en manos, cuello, nuca y/o cara.

๐’๐ข ๐œ๐ฎ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐œ๐จ๐ง ๐ฅ๐จ๐ฌ ๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐จ๐ฌ ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐›๐ฅ๐ž๐œ๐ข๐๐จ๐ฌ, ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐š ๐ญ๐ฎ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ข๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐š๐ง๐๐จ ๐š๐ฅ ๐ฌ๐ข๐ ๐ฎ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ฅ๐ข๐ง๐ค https://forms.gle/M7HFa2jWeuDLQjNx8

Las personas interesadas en aplicar, pueden comunicarse al nรบmero gratuito: 800 122 23 36

En un horario de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.