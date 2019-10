Vuelven a manifestarse carretoneros

-Aseguran que no se retirarán de la Plaza Principal hasta no llegar a un acuerdo

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- A una semana de haberse plantado a las afueras de la presidencia municipal, este jueves de nueva cuenta volvieron a manifestarse un nutrido grupo de carretoneros que piden a la autoridad municipal se les permita regresar al viejo esquema de jalar sus carretones con caballos, pues aseguran que el gasto de mantenimiento y gasolina que requiere un vehículo no les permite obtener un ingreso suficiente para mantener a sus familias.

Así lo externó María Francisca Lozano, quien dijo que intentaron trabajar con camioneta pero no les resultó favorable.

“Nosotros lo que le estamos pidiendo a nuestra presidenta es que nos deje trabajar en nuestros carretones, nosotros no andamos haciendo ningún delito… a nosotros no nos alcanza para eso (automóvil), hemos ido en la camioneta, le metemos 200 pesos de gasolina, nos ponchamos ayer y fueron 50 pesos, se nos fregó la horquilla de la camioneta, ahí nos gastamos otros 500, nomás ayer, sacamos 200 pesos, que nos alcanza para nosotros; nosotros no queremos camioneta, queremos seguir trabajando”, abundó.

Este grupo de carretoneros está siendo orientado por el abogado Marcelo Olán quien les ayudó a solicitar un amparo que impide que sean detenidos por usar a los animales; él señaló que se estará requiriendo al Ayuntamiento que se apoye económicamente con un crédito con garantía prendaria para que adquieran una unidad motriz pues de forma particular no alcanzan a reunir el dinero para hacer esta inversión.

Manifestó que sostendrán un dialogo con las autoridades a las 11 de la mañana y de no llegar a un acuerdo no se retirarán de la Plaza Principal.