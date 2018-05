Viviendas dignas y servicios de calidad: JR

Viviendas dignas y servicios de calidad exigió José Ramón Gómez Leal, candidato a la presidencia municipal por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Esto, luego de visitar las colonias Paseo de las Flores y Los Almendros donde los residentes, le expresaron su molestia ante la pésima calidad de las casas que habitan.

Expresó que el trabajo del Gobierno, es exigir a los constructores viviendas de calidad, fraccionamientos con todos los servicios instalados para que las familias, tengan una excelente calidad de vida.

Este tema manifestó, será un eje importante de su gobierno.

“Me queda claro que es un problema que se puede arreglar, siempre y cuando no se avienten la bolita porque después el problema es para ustedes”.

Otro de los problemas que atraviesan, comentaron los vecinos es la falta de agua.

“Tiene solución y es muy sencillo: que se invierta bien el dinero. Lamentablemente en Reynosa no han estado atendiendo las principales problemáticas, ahora están haciendo calles en bulevares que ya estaban pavimentados”.

Destacó que existen colonias donde no pueden invertir en bombas de agua para que los hogares cuenten con mayor presión y tengan el vital líquido a diario.

“Eso es injusto, pero ellos, los del poder, van a venir a ofrecer despensas, a ofrecerles cosas”.

-Ya las están ofreciendo-, gritó un vecino.

“Agárrenlas, las despensas no son de los partidos. Las despensas son del pueblo”.

Manifestó que cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, instituyó una pensión para los adultos mayores.

“Aquí chantajean a la gente, eso no se hace. Cuando Morena gane, esto no pasará porque es una injusticia. Debemos ser fuertes para que todo esto cambie, para que los reynosenses vivan mejor”.