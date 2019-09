Vigentes facilidades de pago en COMAPA

-Exhortan a comunidad ponerse al corriente para reinvertir recursos en mantenimiento a infraestructura

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- El Gerente Comercial de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Fernando Herrera Martínez, informó que siguen vigentes las facilidades de pago, por lo que exhortó a la comunidad con atrasos importantes a acercarse al organismo para analizar su situación y que puedan ponerse al corriente, permitiendo al organismo incrementar sus recursos y reinvertirlos en mantenimiento a la infraestructura.

“Que se acerquen, ya sea que vengan aquí a los módulos donde se puede hacer un descuento o bonificación quitándoles los recargos, o bien que se acerquen a la oficina Longoria donde le podemos ofrecer un convenio, y en ese convenio le damos esas facilidades de pago para que el usuario regularice su adeudo, que es el principal interés del Gerente General”.

Explicó que actualmente menos del 40% de los usuarios cumple con el pago puntual por el servicio de abasto de agua potable y de drenaje sanitario, por ello, el dinero no alcanza para hacer todas las reparaciones que se necesitan para poder ofrecer un rendimiento óptimo.

Aunque dijo que la ley contempla la interrupción del suministro de agua al no cumplirse el con el pago puntual, están agotando otras medidas antes de llegar a esta determinación.

“No es la intención del organismo pero queremos que comprendan un poquito que no podemos trabajar si los usuarios no nos pagan; el dinero que se recauda es para invertirlo en la misma colonia a través de obra, y aun que no se tiene la recaudación que el organismo desea, aun así se siguen haciendo obras con apoyo de Presidencia”.

Herrera Martínez resaltó que Balcones de Alcalá es la colonia con mayor adeudo ante COMAPA.