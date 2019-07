Viernes 5 de julio con servicio de recolección de basura para el Sector Norte

• Municipio solicita a usuarios colocar fuera del domicilio depósitos de basura para que los camiones aprovechen tiempo de recorrido

REYNOSA, TAM.- La Alcaldesa, Maki Ortiz Domínguez, pidió nuevamente, a través de la Dirección de Recolección, la colaboración de los ciudadanos, para que el día de paso de los camiones del Municipio, coloquen fuera del domiclio sus depósitos de basura.

Hoy viernes 5 de julio, los usuarios del Sector Norte serán atendidos por los trabajadores de los camiones recolectores y es necesario que, para optimizar el tiempo de recorrido de la Ruta de la Limpieza, los depósitos y bolsas sean colocados en la banqueta o en la calle.

El Sector Norte está compuesto por las colonias Constitución, Módulo 2000 Rancho Grande, Industrial, Ferrocarril, Manuel Tárrega, Santa Cecilia, Petrolera, El Maestro, Zona Centro, Vicente Guerrero, Del Valle, Ayuntamiento, Del Prado, Simón Rodríguez y Ribereña, entre otras.

Con la campaña, “Tírala en el Camión, NO en el Carretón”, el Gobierno que preside la Doctora Maki Ortiz Domínguez promueve la participación ciudadana, con el objetivo de que la basura no sea tirada por los carretoneros en basureros a cielo abierto y no maltraten animales.

El Centro de Administración y Monitoreo de Unidades, CAMUN, cuenta con una ventana virtual denominada ‘Ubica Tu Camión’, la cual puede ser consultada en la Página Web del Municipio, para conocer el día de recorrido de los camiones en la colonia que a los usuarios interese.