Dos abatidos durante enfrentamientos y bloqueos en Reynosa Tamaulipas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, informó que este miércoles 2 de mayo en el municipio de Reynosa Tamaulipas, elementos de la Policía estatal fueron atacados con armas de fuego, al repeler la agresión dos de los presuntos delincuentes fueron abatidos..Más información en:http://respuestaenlinea.info/video-dos-abatidos-durante-enfrentamientos-y-bloqueos-en-reynosa-tamaulipas/

Posted by Agencia Medios Informativos Internacionales y Nacionales on Wednesday, May 2, 2018