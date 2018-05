Vecinos de Río Bravo continúan apoyando a Carlos Ulivarri.

Hoy vecinos de la colonia Fundadores tuvieron la oportunidad de participar en una brigada de impacto a cargo del Candidato Ulivarri López, en donde la ciudadanía Río Bravense escucho las propuestas de cambio para construir una mejor ciudad.

Durante el recorrido por calles de este sector el equipo nombrado como ¨El Cambio que Río Bravo Necesita¨, encabezo dicha caminata, en donde la ciudadanía conoció las propuestas que Ulivarri López tiene para su ciudad.

Por parte de los vecinos existió una excelente aceptación e interés ante las soluciones que elo candidato de la coalición Por Tamaulipas Al Frente tiene para ofrecer un mejor Río Bravo.

Además, el aspirante albiazul Carlos Ulivarri sostuvo una reunión con maestros de la ciudad, en donde los educadores le platicaron al candidato las necesidades que tienen dentro de su área laboral, así como ellos escucharon las posibles soluciones que se pueden llegar a hacer una vez Ulivarri sea Presidente Municipal.

También les aseguro que ni él ni su partido tienen algo que ver con el ex presidente Rogelio Villaseñor, y les externó a los educadores que no se dejen engañar por los falsos rumores que solo se dedican a desprestigiar su nombre y no buscan un cambio para la ciudad.