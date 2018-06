Vecinos de Infonavit Industrial Los Guerra Reciben Afectuosamente a Rosy Corro.

Otro día de jornada proselitista , y otro mas de satisfacción para la maestra Rosy Corro y su equipo de campaña.

En esta ocasión la abanderada por el Partido Acción Nacional, visitó la Infonavit Industrial Los Guerra, primer sector. Hoy lunes continuará por el resto de esa amplia área poblacional.

Desde las 6 de la tarde la maestra Rosy Corro inició sus visitas domiciliarias, dando a conocer sus propuestas que implican el beneficio general.

Todo lo expuesto por la alcaldesa, con licencia , fue muy bien aceptado por los vecinos del infonavit.

No se desatenderia ningún rubro afirmó la Profra. Rosy Corro en caso de que el electorado vote por ella el próximo 1 de Julio.

“Cuando se hace labor proselitista no puede haber cansancio , por que este se anula con la motivación de la esperanza de la gente por tener mejor estilo de vida”; dijo la candidata por el Partido Acción Nacional.

En este recorrido se contó con la compañía del ex alcalde Biologo Ramiro Cortez Barrera.