Va Chava Rosas por legislatura federal.

NUEVO LAREDO.- El proyecto electoral que encabezará Chava Rosas a partir de hoy, representa la

oportunidad para darle continuidad a los grandes planes que hay para Nuevo Laredo, desde el

Congreso de la Unión.

Al filo de las 7:00 de la tarde, el candidato por Mayoría Relativa recibió la constancia de manos del

secretario general adjunto del Comité Directivo Municipal del PAN, Luis Arturo Mata Bernal, y de

la primera dama de Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate.

Junto a su compañero de fórmula, Manuel Canales Bermea, y a la candidata suplente a la

senaduría por Tamaulipas, Imelda Sanmiguel Sánchez, el también agente aduanal subrayó que su

participación en este proceso electoral 2018 será propositiva y siempre poniendo atención a lo

que los ciudadanos le digan durante sus visitas a las distintas colonias de esta frontera.

“La gente que me conoce sabe que me gusta trabajar bien. Pero hay algo que me gusta todavía

más: que a ustedes les vaya bien. Como legislador, mi trabajo será solucionar problemáticas que

nos permita acrecentar el desarrollo de Nuevo Laredo”, expresó Chava Rosas durante su

presentación frente a la comitiva.

Durante las próximas semanas, el candidato realizará actividades públicas y privadas donde

escuchará distintos puntos de vista que tomará en cuenta para nutrir las propuestas que

encabezará la coalición PAN-PRD-MC y su abanderado a la presidencia de la República, Ricardo

Anaya.

¿QUIÉN ES SALVADOR ROSAS?

– Neolaredense nacido el 22 de enero de 1961

– Graduado de la Licenciatura en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de

Tamaulipas

– Agente aduanal con más de 30 años de experiencia

– Director y Fundador de SR Group

– Fundador y accionista de más de una decena de empresas en México y Estados Unidos

¿QUIÉN ES MANUEL CANALES?

– Neolaredense nacido el 12 de enero de 1966

– Graduado de la Licenciatura de Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de

Tamaulipas

– Agente aduanal desde 1993

– Presidente Fundador de CANPA Global Logistics SC