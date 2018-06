URGÍO MAKI ORTIZ A REMONTAR EL REZAGO DE MÁS DE 30 AÑOS.

Hoy, Reynosa está convencida de seguir en el rumbo de la prosperidad, en paz y armonía para brindar a sus hijos la mejor ciudad, es por ello que Maki Ortiz agradeció el apoyo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por el apoyo dado a la transformación de Reynosa, asimismo agradeció a los reynosenses su apoyo porque tienen confianza en los buenos gobiernos del PAN, que hoy van hombro a hombro con el MC y el PRD.

Destacando que aún en éstos días seguirá la guerra sucia en su contra en intentos por bajarla de las encuestas que le favorecen, alertando a los ciudadanos que en esta semana saldrán mentiras para intentar dañar al proyecto de resultados que encabeza.

“Vamos bien, nos falta tiempo y por eso les pido a todos que este primero de julio voten por lo que nos conviene, que es seguir avanzando en esta ruta de éxito”, dijo Maki Ortiz en rueda de prensa celebrada este lunes.

La candidata a la Presidencia Municipal de la coalición Por Tamaulipas al Frente exhortó a hombres y mujeres que se necesita seguir gobernando Reynosa con transparencia, decisión, resultados y extendiendo el gasto.

A los padres de familia solicitó el apoyo, considerando a todas las niñas que en sus planes aspiran a ser doctoras, ingenieros o presidentes municipales, la puerta está abierta y éste momento en la historia no se puede desperdiciar.

“Este momento en la historia no lo podemos desperdiciar los reynosenses, necesitamos continuar con esta receta por el bien de la ciudad, las fichas están ya puestas, nuestro gobernador ahí está, necesitamos el mismo equipo en esta ciudad para seguir avanzando”.

“¡Por favor! hagamos lo que le conviene a nuestra ciudad, a nuestras familias, a nuestros hijos, para tener un futuro mejor y remontar el rezago de tantos que no quisieron a Reynosa y de ideas que tampoco tienen proyecto, ni experiencia”, apuntó Maki Ortiz.

Con el apoyo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el trabajo de Maki Ortiz, Reynosa va en caballo de hacienda para remontar el gran rezago que sufre, con la oportunidad de salir adelante.