“Un buen Gobierno es la bendición de su pueblo”: Ricardo Ibáñez a Maki Ortiz.

El representante del Instituto Mexicano de Investigaciones Cívico Culturales, A. C., Ricardo Javier Ibáñez Doria, reconoció que Reynosa cuenta con un buen Gobierno y resaltó la buena imagen pública de la doctora Maki Ortiz.

“Estoy realmente conmovido porque ahora que he estado estos días aquí he tomado los taxis; he recorrido 150 municipios del país, y me sorprendió mucho la manera como se expresan las personas de la Presidenta Municipal, ¡me quedé muy impresionado!, -es que ha pavimentado las calles, nunca habíamos visto el cambio de alumbrado en zonas en las que nunca se hacía-” dicen de Maki los ciudadanos.

“Cuando se trasciende más allá del discurso y cuando las personas de a pie lo reconocen y lo dicen es realmente encomiable, es realmente admirable, muchas felicidades, porque las personas de a pie son las que lo dicen, no lo digo yo que quizás paso por aquí unos cuantos días; tengo la fortuna de estar aquí”.

“Un buen Gobierno es la bendición de su pueblo y yo creo que esos comentarios hablan muy bien de quien está en el poder el día de hoy”, dijo Ricardo Ibáñez a la alcaldesa Maki Ortiz.

Al participar este viernes 7 de septiembre en la Jornada Municipal Cívico Patriota, Ricardo Ibáñez aseguró que, “Solamente logrando una mejora en nuestra manera de ser y transforme de nosotros en un desear comprometido por el bien nacional estaremos dando congruencia a la vida social y vigencia a los valores y costumbres más positivas, que son enromes de los mexicanos”.