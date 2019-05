Tamaulipas listo para la Temporada de Huracanes 2019

La temporada de ciclones tropicales 2019 para el Océano Atlántico, que termina el 30 de noviembre, prevé la formación de 14 fenómenos meteorológicos, de acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (CNA).

