Supervisando acciones de limpieza en la ciudad.

CD. RIO BRAVO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de mantener un entorno más agradable para una sana convivencia, en condiciones de salud y estética para los habitantes de Río Bravo, el presidente municipal Juan Diego Guajardo Anzaldúa, realizo un recorrido de supervisión de los trabajos de limpieza que se han estado haciendo durante estos días, en diversos sectores de la comunidad.

“Es un gusto poder convivir con la gente de las cuadrillas de Servicios Primarios y constatar el gran trabajo que han estado realizando desde que dimos inicio en esta administración, para todos ellos mi reconocimiento y respeto, porque son de las personas que más le han echan ganas al trabajo, son ellos quienes embellecen nuestra ciudad, quienes le dan esa imagen a Río Bravo”, comento el Presidente Municipal Juan Diego Guajardo Anzaldúa.

Por su parte Adolfo Uresti Garza, menciono que “Por instrucciones de nuestro presidente municipal Juan Diego Guajardo Anzaldúa, continuamos con la tarea de mantener una ciudad limpia, mediante estas brigadas de impacto con el objetivo de dar un mejor rostro a nuestra ciudad, el trabajo no es solo de nosotros si no también de todos los ciudadanos, así que tenemos que trabajar juntos para cuidar nuestro municipio”.

Cabe mencionar que el alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa, exhorta a la comunidad en general a sumarse a los programas de limpieza, porque con pequeñas acciones se marca la diferencia, como el mantener limpio el frente de sus viviendas y negocios, el no tirar basura en solares baldíos, poner la basura en contenedores, haciendo así un mejor trabajo en coordinación entre el gobierno y la sociedad.