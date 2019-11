La fundación niños con cáncer nuevamente participa con la sedena en llevar alegría a uno de sus niños enfermos que tiene la fantasia de ser soldado por un dia.

06 Nov. 2019.

Reynosa Tam.- De nueva cuenta se lleva a cabo.la celebracion de soldado por un dia donde la sedena en coordinación con la fundación niños con cáncer, brindan el apoyo necesario para dar la alegría y cumplir el deseo de estos niños enfermos.

En esta ocasión fue el joven Axel Agustin Hernandez Cruz de 15 años, estudiante de secundaria, a quie se le cumplio su sueño que tenia desde niño de ser soldado aunque sea por un dia, ya que debido a su enfermedad, su sueños de pertenecer a la milicia se ven por el momento truncados.

El se encuentra en tratamiento de su enfermedad y controlado con el apoyo de la fundación niños con cáncer, quienes al ver que él tenía ese sueño, se pusieron en contacto con la sedena quienes ya han apoyado a otros menores con ese sueño y decidieron brindarle esa alegría y sueño hoy cumplido.

A palabra expresa del propio axel y con alegría y lágrimas en sus ojos expresó su sentir diciendo, » desde niño yo he admirado a los soldados me gusta el trabajo que hacen al cuidarnos, mi deseo es pertenecer al ejército pero esta enfermedad me limita por el momento, espero en dios en un futuro poder pertenecer a las fuerzas armadas, es mi deseo por lo pronto les agradezco la oportunidad que me dan el dia de hoy»

De acuerdo a las declaraciones de su mamá nos comentó que: » a mijo , el año pasado en febrero, le detectaron leucemia, perdió un año de secundaria, ahorita ya gracias a dios ya partir de este año empezó nuevamente su educación, el todavia sigue en su tratamiento, este tratamiento es por 5 años, tiene un año y medio con la leucemia y gracias a dios ya esta un poco mejor, porque en un principio se vio muy delicado» comentó la señora maria luisa Cruz mamá de Axel,

La leucemia o cáncer en la sangre e ha sido últimamente una de las las enfermedades que más se ha detectado en la frontera en los últimos años aún se desconocen lo motivos perl segun los medicos el principal detonante son los habitos alimenticios de la niñez y la juventud actual.

Es por eso que como padres de familia tenemos que estar al pendiente de nuestros hijo en cuestión de salud y alimentación, a continuación presentamos la sintomatología de una posible leucemia en niños:

Infecciones.

Fiebre.

Pérdida de apetito.

Cansancio.

Sangrar o acortarse con facilidad.

Inflamación de los ganglios linfáticos.

Sudores nocturnos.

Dificultad para respirar.

Esto son los principales síntomas de alarma que tenemos que tomar en cuenta, si alguno de nuestro niños presenta esta sintomatología es necesario llevarlos a una revisión médica urgente para descartar esta terrible enfermedad.

Por: N. Gea . M.