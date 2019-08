Sin definir si habrá protesta campesina este miércoles

-Esperan que en las últimas horas se logren acuerdos dado que las reuniones entre líderes y gobierno continúan

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- Hilario Barrera Martínez, Presidente del Catorceavo Comité Campesino manifestó que aún no se ha definido si habrá o no protestas por parte de los productores agrícolas de la región el próximo miércoles 14 de agosto pues los líderes campesinos aún continúan en reuniones con el Gobierno Federal y esperan que en las últimas horas se logren acuerdos a favor de los productores.

“Hasta ahorita todavía no nos avisan si hay bloqueo el día 14 como se había programado desde que estuvimos en el puente Nuevo Progreso, se le va a avisar a nuestra gente y a lo mejor hablan… esto es a nivel nacional porque todos los productos están afectados por el recorte al presupuesto”.

El representante local de los agricultores dijo que tras el movimiento que realizaron la semana en diferentes puntos de la entidad se había acordado la presencia de funcionarios federales para que evaluaran la situación del campo cada fin de semana, no obstante, este acuerdo no se cumplió.

“Quedaron de venir todos los fines de semana y hasta ahorita ya no volvieron, yo creo que los que están incumpliendo son los funcionarios del señor Presidente, los que le están informando mal son los funcionarios, a lo mejor hasta los propios delegados, no le han dado lo delicado que es esto; si no apoyan a la agricultura la van a acabar”.

Así mismo, dijo que los programas aprobados para este año no han comenzado a pagarse a quienes sí cumplían con los nuevos requisitos establecidos.

“Aunque él dice que los apoyos van a llegar directo a los productores, a cada quien, pues a mucha gente todavía no le llega ni aún que es gente que no rebasa las 20 hectáreas”, aseveró.

Será de última hora cuando se determine si se realizará la protesta que se había anunciado desde el 17 de julio, fecha en que los productores locales cerraron el paso en Nuevo Progreso, San Fernando, y otros puntos de Tamaulipas.